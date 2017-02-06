Савченко заявила о нежелании быть президентом Украины

Надежда Савченко
 

Надежда Савченко. Фото: AP/Scanpix

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что не хочет быть президентом Украины. Об этом она сказала во время ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».

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«Не хочу [быть президентом], но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность», — сообщила Савченко.

Она также подтвердила ранее выраженное ею мнение о том, что следующий украинский лидер может быть диктатором.

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Кроме того, депутат сказала, что больших ошибок не совершала, а самое значительное ее достижение еще впереди, себя же она видит в будущем «счастливым украинцем».

Отвечая на вопрос ведущей о том, пошла бы она в разведку с Юлией Тимошенко, Савченко сказала: «Нет. Она политик, а не воин».

Ранее депутат заявляла, что готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит.

7 декабря 2016 года Надежда Савченко в Минске встретилась с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, за что подверглась критике со стороны ряда своих коллег. Позднее ее исключили из фракции «Батькивщина» в Раде, хотя не лишили мандата. Затем она была выведена из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе. сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.

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