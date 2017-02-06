Qatar Airways совершит самый длительный рейс в мире

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Представители авиакомпании Qatar Airways объявили о начале прямых полетов из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию. В воскресенье утром, 5 февраля, первый рейс QR920 покинул катарскую столицу.

Лайнер приземлится в Окленде в понедельник утром, 6 февраля, в 07.30 по местному времени. В общей сложности рейс будет длиться 16 часов и 20 минут. За это время самолет пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности преодолеет 14 535 км.

На обратном пути пассажиры будут находиться в воздухе 17 часов и 30 минут. Рейс QR920 станет самым длительным рейсом в мире.

А пока рекорд принадлежит перевозчику Air India. Рейс из Дели в Сан-Франциско длится 14 часов и 30 минут и преодолевает 15 298 км. В свою очередь авиакомпания Singapore Airlines собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк уже в следующем году. Этот рейс будет длиться около 19 часов.

Тем самым азиатский перевозчик сможет стать абсолютным рекордсменом по самым длительным рейсам, сообщает BBC.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Назван самый популярный пост в истории Instagram Hi-Tech

Назван самый популярный пост в истории Instagram

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин Showbiz

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю Hi-Tech

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

НАСА показало «звездную смерть» Hi-Tech

НАСА показало «звездную смерть»

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 