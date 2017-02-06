Qatar Airways совершит самый длительный рейс в мире

Представители авиакомпании Qatar Airways объявили о начале прямых полетов из столицы Катара Дохи в Новую Зеландию. В воскресенье утром, 5 февраля, первый рейс QR920 покинул катарскую столицу.

Лайнер приземлится в Окленде в понедельник утром, 6 февраля, в 07.30 по местному времени. В общей сложности рейс будет длиться 16 часов и 20 минут. За это время самолет пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и в общей сложности преодолеет 14 535 км.



На обратном пути пассажиры будут находиться в воздухе 17 часов и 30 минут. Рейс QR920 станет самым длительным рейсом в мире.



А пока рекорд принадлежит перевозчику Air India. Рейс из Дели в Сан-Франциско длится 14 часов и 30 минут и преодолевает 15 298 км. В свою очередь авиакомпания Singapore Airlines собирается возобновить прямые полеты в Нью-Йорк уже в следующем году. Этот рейс будет длиться около 19 часов.

Тем самым азиатский перевозчик сможет стать абсолютным рекордсменом по самым длительным рейсам, сообщает BBC.