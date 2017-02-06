Глава агентства по государственной службе Таджикистана Джума Давлатов заявил, что назначение мэром Душанбе сына президента страны Эмомали Рахмона, 29-летнего Рустама Эмомали, не нарушает закон, передает РИА «Новости».

«При назначении Рустама Эмомали на должность главы столицы законодательство страны не было нарушено, (назначение. — «Газета.Ru») является продолжением политики по омоложению кадров в госструктурах, которая несколько лет ведется в Таджикистане», — сказал Давлатов.

По его словам, никто не вправе запрещать детям президента занимать высокие должности в государственных структурах.

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Глава агентства также отметил, что градоначальники и председатели районов Таджикистана напрямую подотчетны премьер-министру республики.

Ранее сообщалось, что мэром Душанбе назначен сын президента Таджикистана.