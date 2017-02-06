ООН зафиксировала рекордное число мирных жертв в Афганистане

Жертвами противостояния талибов и афганских правительственных войск в прошлом году стали более 11 тысяч мирных жителей. Почти каждый третий пострадавший - ребенок.

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В Афганистане в результате противостояния радикального исламистского движения «Талибан» и правительственных войск в прошлом году погибли или пострадали 11418 мирных жителей. Такие сведения приводятся в обнародованном в понедельник, 6 февраля, отчете ООН.

Twitter

Live UNAMA presser: Record high #Afghan civilian casualties figures in 2016 - 11418 civilians killed or maimed #CivCas pic.twitter.com/CpVq8lzvhM— UNAMA News (@UNAMAnews) February 6, 2017

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По данным всемирной организации, это - рекордный показатель с 2009 года, когда ООН начала вести данную статистику. Жертвами афганского конфликта в 2016 году стали 3498 мирных жителей, еще 7920 получили ранения. Почти каждый третий убитый - ребенок. В сравнении с 2015 годом количество пострадавших от конфликта выросло на три процента.

Авторы отчета отмечают, что реальные цифры жертв конфликта в Афганистане могут оказаться еще выше, так как доступ во многие районы этой страны затруднен.

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