Расул Мирзаев рассказал новые подробности о покушении

 

Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Новые подробности появились в громком деле о нападении на чемпиона мира по боевому самбо, выступающему в смешанных единоборствах, Расула Мирзаева. Как писал TopNews, перед Новым годом на дагестанца напала группа лиц, вооруженных травматическим оружием.

Ранее сообщалось, что злоумышленников в квартиру бойца впустила находившаяся там девушка. В результате нападения Расул Мирзаев получил ранение в грудь, а также травмы лица и шеи. Ему потребовалась помощь медиков.

«Мы сидели с друзьями, смотрели телевизор, отдыхали. А потом приехала эта девушка. Где-то в 13:45 друзья уехали, а девушка решила остаться. Я смотрю, а она очень часто что-то по телефону бегает болтает. Переписывается с кем-то и хитро улыбается. Потом я лег на кровать, вырубился и уснул. Потом слышу какой-то шум. Открываю глаза, смотрю, везде темно. Слышу шепот. Я резко вскочил, думал, что они приехали. Вскочил, побежал к двери. Я выбегаю и с этого момента ничего не помню», — цитирует спортсмена Life.

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Как подчеркнул боец,

если бы не хорошая физическая подготовка, то итог нападения мог быть еще более печальным.

«То ли меня ударили, то ли ещё что-то. Я помню, что я оказался на кухне. Помню, что один приставил мне пистолет к голове, один лёг на меня сверху, а третьего не видно было, он был за спиной и в капюшоне. Он меня чем-то бил по ногам. Я не мог понять чем. Я лежу, а третий продолжает бить меня ногами и прикладом от пистолета», — сказал он.

По словам Мирзаева, некоторые нападавшие показались ему знакомыми, но он не стал раскрывать их имена.

"Слышу, шепотом, "неси цепь«. Это не объяснить словами, это нужно почувствовать. Я разворачиваюсь, вижу, что мне целятся в голову. Я сделал вид, что кидаю в него что-то. Потом взял себя в руки, вскочил, побежал за ними, а они начали убегать. Один из них споткнулся, упал и выронил пистолет. Я выбежал в подъезд и увидел, как у одного из них был автомат «Сайга«. Я развернулся, схватил пистолет, который они выронили, и спрятался за угол, думал, что он будет стрелять. Выглянул через глазок — смотрю, никого уже нет", — добавил он.

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