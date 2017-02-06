В Эстонию прибыла тяжелая боевая техника США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

В Эстонию прибыл тяжелая боевая техника для роты американских пехотинцев, которые прибыли в страну на прошлой неделе в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Рота пехотинцев из 69-го бронеполка заменит роту воздушных десантников 173-й бригады США. На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

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Они пробудут здесь до весны, пока в Эстонию не прибудет батальонная боевая группа НАТО во главе с британскими военными.

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