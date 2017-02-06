Тимошенко потребовала ввести в Донбассе военное положение

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко призвала к введению военного положения в Донбассе. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «РИА Новости Украина».

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«Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», — заявила парламентарий на заседании согласительного совета Рады.

О возможности введения военного положения в стране в августе заявлял президент страны Петр Порошенко. По словам главы государства, на такие меры он был бы вынужден пойти, если бы началась эскалация насилия в Донбассе и сохранилась напряженность на границе с Крымом.

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Тогда причиной напряженности на юго-востоке Украины и границе страны с Крымом стало задержание 10 августа ФСБ России украинских диверсантов на полуострове. Днем позже Порошенко приказал привести в повышенную боевую готовность все подразделения силовых ведомств на границе с Крымом и на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе.

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