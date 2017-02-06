В ФРГ почти 50 тысяч женщин подвергались обрезанию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Федеральное министерство по делам семьи впервые представило исследование о масштабах женского обрезания в Германии. По разным оценкам, от 1500 до 5700 девочек в стране рискуют подвергнуться этой процедуре.

Почти 50 тысяч женщин, живущих в Германии, подвергались обрезанию, сообщило министерство по делам семьи ФРГ в понедельник, 6 февраля - международный день борьбы с женским обрезанием. Ведомство впервые поручило провести подобное исследование. По разным оценкам, от 1500 до 5700 живущих в Германии девочек находятся в группе риска и могут подвергнуться этой процедуре.

Большинство женщин, которым было сделано обрезание, являются выходцами из Эритреи, Ирака, Сомали, Египта и Эфиопии.

Приток мигрантов из этих стран в Германию с конца 2014-го до середины 2016 года вырос на 40%. В связи с этим число живущих в ФРГ женщин, которые пострадали от обрезания, возросло за этот период на 30%.

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Согласно законам ФРГ, женское обрезание, даже если оно сделано за границей, уголовно наказуемо. В декабре 2016 года правительство ФРГ приняло закон, в соответствии с которым человеку, который вывез девочку или женщину за границу для обрезания, грозит лишение гражданства ФРГ. Таким образом, власти борются со случаями, когда живущие в Германии мигранты везут дочерей и жен в родные страны, чтобы подвергнуть их этой процедуре.

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