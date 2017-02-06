СМИ: Большинство истребителей США не могут летать

Истребитель F/A-18/иллюстративное фото
 

Истребитель F/A-18/иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

62 процента палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, передает Defense News.

По данным газеты, 27 процентов истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35 процентов ждут необходимых запчастей. Главной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт.

В то же время в ВМС США говорят, что летать не могут 53 процента (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту: боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Grounded: Nearly two-thirds of US Navy’s strike fighters can’t fly

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Ранее американский президент Трамп раскритиковал истребители F-35, стоимость которых превышает 100 млн долларов за единицу. По его мнению, «программа F-35 вышла из-под контроля».

После этого компания Lockheed Martin пообещала Трампу удешевить F-35.

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