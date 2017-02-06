Янукович подаст на Украину в Евросуд

Виктор Янукович
 

Виктор Янукович. Фото: AP/Scanpix

Защита бывшего президента Виктора Януковича решила подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

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Об этом сообщили в пресс-службе юридической компании Aver Lex, представляющей интересы Януковича.

«Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека по делу о госизмене - нами получены достаточные и бесспорные основания для этого. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которым стал факт отказа Апелляционного суда Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции», - заявил Сердюк.

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По его словам, речь идет о решении Печерского районного суда относительно заочного расследования.

Он также отметил, что это решение Апелляционного суда будет положено «в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине в этом деле».

Напомним, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны.

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