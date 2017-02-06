СМИ назвали самые нелепые вопросы туристов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Британское издание The Telegraph перечислило ТОП-20 самых глупых вопросов, задаваемых туристами во время путешествий. Список был составлен на основе данных туристических организаций разных стран, и в частности: Великобритании, США и Австралии, а также представителей авиакомпании Jet2.com.

Сообщается, что один из путешественников во время полета попросил персонал лайнера повернуть назад, так как забыл дома какую-то вещь. Другой же поинтересовался, можно ли снизить самолет, поскольку его супруга боится высоты.

Довольно неожиданно прозвучал вопрос одного из туристов о составе сэндвича с ветчиной и сыром, а также вопрос от пассажира на круизном лайнере о том, «где можно отключить туман».

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Также в числе ТОП-20 оказались вопросы о лох-несском чудовище, о наличии супермаркетов в Сиднее, о возможности добраться от одного острова до другого на автобусе, и другие.

Ранее сообщалось, что Google назвал туристические тренды 2016 года, лидером среди которых стал французский город Страсбург.


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