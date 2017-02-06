На заводе Volvo в Гетеборге произошел сильный пожар

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На заводе автомобильного концерна Volvo в шведском городе Гетеборге начался сильный пожар. Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, Expressen.

Огонь вспыхнул в одном их корпусов завода, где проводятся краш-тесты автомобилей в 15:30 по местному времени. На место прибыли более сорока пожарных и несколько единиц специальной техники. Спустя 2,5 часа открытое пламя на внешней стороне цеха удалось сбить.

Однако, по словам начальника местного управления пожарной охраны Рольфа Кагелинда, пожар продолжается внутри помещения. Другой представитель спасательных служб заявил, что горящее здание, вероятно, не удастся отстоять.

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Рабочие и сотрудники завода были своевременно эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших нет.

В качестве основной версии произошедшего называется короткое замыкание в электропроводке.

17 октября прошлого года сильный взрыв произошел на заводе химического концерна BASF в Германии. В результате этой аварии один человек погиб, несколько получили ранения.


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