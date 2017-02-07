Трамп заявил об отсутствии информации о конфликте на Украине

 

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

Вашингтон не знает, что происходит на Украине, в реальной ситуации еще предстоит разобраться. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого была показана в понедельник, 6 февраля.

Еще по этой теме

«Мы не знаем точно, что там происходит», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе. «Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», — добавил президент США.

Реклама

5 февраля Трамп по итогам телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко выразилготовность работать над восстановлением мира в Донбассе.

28 января состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

Еще по этой теме
ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение

ОБСЕ заявила о согласии сторон в Донбассе отвести тяжелое вооружение

Туск призвал Россию надавить на сепаратистов в Донбассе

Туск призвал Россию надавить на сепаратистов в Донбассе

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

Аллу Пугачеву отругали за сигареты в тарелке Showbiz

Аллу Пугачеву отругали за сигареты в тарелке

Гомеопатия официально признана в России лженаукой Hi-Tech

Гомеопатия официально признана в России лженаукой

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет

После развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела Showbiz

После развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 