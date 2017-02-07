Трамп заявил об отсутствии информации о конфликте на Украине

Вашингтон не знает, что происходит на Украине, в реальной ситуации еще предстоит разобраться. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого была показана в понедельник, 6 февраля.

«Мы не знаем точно, что там происходит», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе. «Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», — добавил президент США.

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5 февраля Трамп по итогам телефонного разговора с украинским лидером Петром Порошенко выразилготовность работать над восстановлением мира в Донбассе.

28 января состоялся телефонный разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как хорошую и конструктивную в прикладном плане. Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении».

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