Асад: сотрудничество США и России принесет пользу всему миру

Президент Сирии Башар Асад считает, что возможное сотрудничество США и России принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Об этом сообщает агентство SANA.

«То, что мы услышали в предвыборных заявлениях Трампа во время кампании и после этого, что приоритетом является борьба с террористами, и в основном с «Исламским государством», это то, что мы просили в течение последних шести лет», — сказал Асад.

Он считает, что в этом есть перспектива. Асад отметил, что пока «нужно ждать, так как еще рано ожидать чего-то практического».

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«Это может быть сотрудничество между США и Россией, что, как мы думаем, принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Но, как я уже говорил, этому рано давать оценки», — сказал он.

4 февраля сообщалось, что постпреды России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли заявили о готовности тесно взаимодействовать.