Асад: сотрудничество США и России принесет пользу всему миру

Башар Асад
 

Башар Асад. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Сирии Башар Асад считает, что возможное сотрудничество США и России принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Об этом сообщает агентство SANA.

«То, что мы услышали в предвыборных заявлениях Трампа во время кампании и после этого, что приоритетом является борьба с террористами, и в основном с «Исламским государством», это то, что мы просили в течение последних шести лет», — сказал Асад.

Он считает, что в этом есть перспектива. Асад отметил, что пока «нужно ждать, так как еще рано ожидать чего-то практического».

Реклама

«Это может быть сотрудничество между США и Россией, что, как мы думаем, принесет пользу остальному миру, включая Сирию. Но, как я уже говорил, этому рано давать оценки», — сказал он.

4 февраля сообщалось, что постпреды России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли заявили о готовности тесно взаимодействовать.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы Wo&Men

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Wo&Men

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына

Гомеопатия официально признана в России лженаукой Hi-Tech

Гомеопатия официально признана в России лженаукой

Аллу Пугачеву отругали за сигареты в тарелке Showbiz

Аллу Пугачеву отругали за сигареты в тарелке

TVNET спрашивает

А вы позволяете себе агрессивную езду? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 