Трамп: большинство стран НАТО недостаточно финансируют оборону

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп, посетив Центральное командование вооруженными силами США во Флориде, подтвердил поддержку НАТО, но снова заявил, что большинство стран альянса недостаточно финансируют оборону.

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«Мы твердо поддерживаем НАТО. Мы просим только, чтобы страны НАТО полностью и в соответствующем размере выделяли финансовые средства на НАТО, а многие из них этого не делают», - заявил американский лидер.

Только пять стран НАТО выполняют условие о выделении на оборону 2% от ВВП - США, Греция, Эстония, Великобритания и Польша. Латвия и Литва обязались достичь этого уровня в будущем году.

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