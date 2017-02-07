Трамп: большинство стран НАТО недостаточно финансируют оборону

Президент США Дональд Трамп, посетив Центральное командование вооруженными силами США во Флориде, подтвердил поддержку НАТО, но снова заявил, что большинство стран альянса недостаточно финансируют оборону.

«Мы твердо поддерживаем НАТО. Мы просим только, чтобы страны НАТО полностью и в соответствующем размере выделяли финансовые средства на НАТО, а многие из них этого не делают», - заявил американский лидер.

Только пять стран НАТО выполняют условие о выделении на оборону 2% от ВВП - США, Греция, Эстония, Великобритания и Польша. Латвия и Литва обязались достичь этого уровня в будущем году.

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