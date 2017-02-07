Телеведущий Fox News, назвавший Путина «убийцей», пообещал извиниться в 2023 году

 

Фото: Скриншот видео

Ведущий Fox News Билл О’Рейли, который во время интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина «убийцей», заявил, что планирует извинения, но они будут готовы только к 2023 году.

О том, что Fox News должен извиниться перед российским президентом, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ведущий Fox News Билл О’Рейли в вечернем эфире телеканала 6 февраля заявил, что уже работает над извинениями за то, что во время интервью с Дональдом Трампом назвал Владимира Путина «убийцей», но обвинения будут готовы не раньше 2023 года (в этом году заканчивается очередной президентский срок в России — прим. Medialeaks).

«Администрация Путина в Москве потребовала, чтобы я, скромный корреспондент, извинился за то, что назвал того, кто весь в крови, убийцей.

Я работаю над извинениями, но это может занять какое-то время. Вы можете проверить, как идут дела, году эдак в 2023».

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Реплику ведущего про «того, кто весь в крови» некоторые российские СМИ и информагентства упустили и сократили цитату.

О`Рэйли взял интервью у Дональда Трампа 5 февраля. Он заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным 28 января на Востоке Украины возобновились боевые действия.

Президент США ответил, что неизвестно, что на самом деле происходит в Украине, и подчеркнул, что уважает Владимира Путина как «лидера страны», с которой «лучше найти общий язык, чем не найти его».

— Он убийца. Путин — убийца! — Есть много убийц. Вы думаете, наша страна так невинна? Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы сделали много ошибок, например, война в Ираке. — Это были ошибки… — Но многих людей убили.

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