В России обнародовано видео с маньяком; за информацию о нем - 48 тыс. евро

 

Фото: Скриншот видео

Следователи Удмуртии получили новую зацепку в деле о поиске серийного маньяка, на след которого правоохранители пытаются выйти уже пять лет.

Преступник, орудующий сразу в нескольких регионах России, втирался в доверие к пожилым женщинам, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, после чего проходил в квартиры своих жертв и душил их.

На данный момент точно установлено, что разыскиваемый мужчина убил 22 человека.

Однако следователи не исключают, что на его совести гораздо больше жертв.

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Последние три преступных эпизода, которые фигурируют в деле, совершены в Уфе. Наибольшее же число аналогичных убийств произошло в Казани. Сейчас у следствия есть основания полагать, что серийный душитель проживает на территории Удмуртии.

Видео

И вот теперь в распоряжении следователей оказалось ВИДЕО, на котором запечатлен предполагаемый убийца.

«Мы ищем мужчину неславянской внешности, возраста от 20-ти до 35-ти лет, среднего телосложения, предпочитающего спортивный стиль одежды, - сказал заместитель руководителя ГУ Криминалистики СКР Иван Стрельцов.

Следственный комитет России готов заплатить 3 миллиона рублей ( 48 тыс. евро) за информацию о маньяке, убивающем пенсионерок.


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