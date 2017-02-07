Путин обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса», — говорится в сообщении.

Российский лидер заявил о стремлении Киева сорвать минские договоренности, а также использовать нормандский формат для прикрытия своих деструктивных шагов.

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Стороны условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса.

«В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в нормандском формате, а затем — продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник военно-дипломатический источник в Москве заявил, что киевские власти сознательно пошли на обострение конфликта в Донбассе из-за встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ. 30 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в Берлине подозревают Киев в намерении обострять обстановку на юго-востоке Украины ради сохранения антироссийских санкций.

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