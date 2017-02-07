Украина пытается договориться о покупке угля в США

 

Фото: TASS/Scanpix

Власти Украины ведут переговоры о покупке антрацитового угля в США. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«У меня есть информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн угля антрацитовой группы из США в Украину», – рассказал министр на пресс-конференции.

Насалик уточнил, что переговоры ведутся с частными компаниями.

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Министр также отметил, что существующих запасов энергетических углей хватит для работы ТЭС до конца зимы, но в случае полной блокады угля из зоны АТО, они к концу марта будут фактически на нуле.

Насалик напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.

Напомним, 26 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная с целью пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями. С тех пор поставки угля из зоны АТО не ведутся.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, углю из Донбасса пока нет альтернативы.


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