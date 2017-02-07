Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок

 

Фото: Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix

По данным экономического издания Южной Кореи Pulse, Эстония купит 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) за 50 миллионов долларов или примерно 47 миллионов евро, сообщает Postimees.

Примерно такая же сумма пойдет на вспомогательную технику и техническое обслуживание, Pulse предполагает, что вся сделка обойдется в 100 миллионов долларов (95 миллионов евро).

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Рихо Террас в понедельник в Сеуле подписал с руководителем администрации оборонных поставок Южной Кореи Ли Янг-Джио договор о совместных намерениях, создающий предпосылки для начала переговоров о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) калибра 155 мм.

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Эстония рассчитывает, что 12 САУ поступят на вооружение в 2021 году. Это не новые системы, они уже находятся на вооружении в южнокорейской армии, но Силы обороны Эстонии рассчитывают на использование их у себя не менее 30 лет.

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