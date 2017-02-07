В Китае официанты с ножами набросились на туристов после жалобы на обслуживание

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Группу из восьми туристов, пожаловавшихся на обслуживание в китайском ресторане, атаковали официанты. Об этом сообщает газета Global Times.

Инцидент произошел в городе Лицзян, расположенном в южной провинции Юньнань. Отдыхающие выразили недовольство тем, что официанты не несли им заказанное соевое молоко, и попросили персонал поторопиться.

В ответ сотрудники ресторана начали угрожать клиентам насилием, а также велели «забрать еду и убираться». Тогда посетители вызвали полицию, которая попыталась примирить две стороны.

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Когда стражи порядка уехали, официанты набросились на клиентов с ножами и палками, в итоге туристам пришлось спасаться бегством.

Пострадал ли кто-либо в результате конфликта, не уточняется. Пятеро нападавших позднее были задержаны и приговорены к административному аресту на срок от 10 до 15 суток.

В августе 2016 года китайский гид убил свою соотечественницу и тяжело ранил ее мужа в ходе ссоры из-за места за столиком в кенийском ресторане.

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