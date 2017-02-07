Глава Крыма испытал «легкий шок», увидев укладку асфальта в лужу

 

Фото: скриншот

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что получил «легкий шок» от укладки асфальта в лужу, свидетелем чего он стал во время рабочей поездки в Белогорский район республики. На его канале на YouTube размещено видео «происшествия».

На видеозаписи запечатлено, как глава Крыма, увидев укладку асфальта в дождь, останавливает рабочих и требует прекратить все работы на сегодня, иначе эффекта от них, по его словам, хватит лишь на три дня.

«Ехали мы в село Васильевка, наблюдаем, как спокойно в лужу высыпают горячий асфальт. Честно говоря, легкий шок был.

Я понимаю, что все готовились, знали, что мы этой дороге поедем. Просто лужа, дождь идет - и горячим асфальтом просто эту лужу равняют», - цитирует РИА «Новости» слова Аксенова, сказанные им вовремя выездного заседания крымского правительства в Белогорске.

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«Ситуация неприемлемая, так не должно быть. Сделать организационные выводы по руководителям ГУПа, ответственного за ремонт. Эту работу никому не засчитывать, ни в какие сметы это не должно ложиться и утверждаться, акты выполненных работ не принимать», - сказал Аксенов.

Он поручил профильным ведомствам проверить всю работу и принять в отношении компании-подрядчика соответствующие меры,

сообщает сайт «Новый Крым». Кроме того, Аксенов распорядился не засчитывать проделанную работу по сегодняшний день.

Отметим, Сергей Аксенов известен своей критикой происходящего в республике. В конце декабря прошлого года его возмутили результаты уборки дорог Симферополя после сильного снегопада в Крыму 15-16 декабря, сообщал «Московский комсомолец» «Центральные улицы даже убрать не смогли. Рассказали, что 700 тонн песка насыпали городские службы, куда этот песок сыпали, непонятно. Может у себя возле дворов посыпали?» - поинтересовался тогда Аксенов.


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