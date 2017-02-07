Пентагон попросил увеличить военный бюджет на 30 миллиардов

Эти деньги оборонное ведомство хочет потратить на новые новую бронетехнику, реактивные истребители и улучшение подготовки военных.

В США новое руководство Пентагона предоставило Конгрессу проект бюджета, предполагающий увеличение военных расходов на 30 миллиардов длларов, передает AP со ссылкой на документ.

По данным агентства,

эти деньги Пентагон намерен потратить на новые новую бронетехнику, реактивные истребители и улучшение подготовки военнослужащих.

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Глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса республиканец Мэк Торнберри заявил, что в Конгрессе поддерживают предложение Пентагона.

По его словам, большинство членов конгресса считают, что расходы на оборону были сокращены слишком сильно.

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