Президент ФРГ предостерег политиков Евросоюза от двуличия

В 25-ю годовщину подписания Маастрихтского договора Йоахим Гаук посоветовал политикам стран ЕС не вести двойную игру на европейском и национальном уровнях.

Президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) предостерег власти стран Евросоюза от двойной игры. Правительствам государств ЕС не следует голосовать за те или иные решения в Брюсселе, а затем критиковать их у себя дома и противостоять им на национальном уровне, заявил Гаук, выступая в Маастрихтском университете во вторник, 7 февраля. Он отметил, что от такой двойной политики выигрывают в итоге только популисты.

Кроме того, Йоахим Гаук

призвал власти стран Евросоюза к более качественному информированию населения их стран о решениях, принимаемых на общеевропейском уровне.

Делать это следует «отчетливо и наглядно», не провоцируя при этом завышенных ожиданий, отметил президент ФРГ.

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В университете Маастрихта Йоахиму Гауку присвоили почетную степень доктора наук. Его прощальный визит в Нидерланды в должности главы германского государства приурочен к 25-летию Маастрихтского договора, подписанного 7 февраля 1992 года в этой стране.

Создание Европейского Союза стало важнейшим шагом на пути к политическому единению Европы с момента заключения Римского договора 1957 года.

В свете последних политических тенденций, направленных против ЕС, а также усиления правопопулистских течений в Европе, Гаук перестал настаивать на скорейшем углублении евроинтеграции и начал высказываться за замедление ее темпов с сохранением целей.

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