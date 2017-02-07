На Украине женщина с пакетом денег замерзла на улице

Женщина умерла от переохлаждения.

В Тернополе утром обнаружили женщину 1927 года рождения, которая умерла от общего переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Тернопольской области.

На руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый пакет с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела 11 тыс 600 гривен (500 евро).

Реклама

По словам следователя, женщина жила одна, но имеет дочь и сына. Они периодически навещали мать, потому что она иногда теряла память и «начинала блудить». «По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион», - сообщил следователь.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Еще по этой теме