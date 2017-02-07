МИД среагировал на планы Киева разорвать договор аренды с посольством РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Намерения Киева расторгнуть договор аренды с российским посольством на Украине трудно осуществить. Об этом статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил во вторник, 7 февраля, ТАСС.

«Договор аренды участков — это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка», — отметил он. По словам Карасина, расторгнуть его «не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать».

Ранее

депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных российскому посольству

. Пресс-служба городского парламента сообщила, что формальной причиной станет нецелевое использование площадей, которые были предоставлены России в пользование на 49 лет в 1998 году, и невыполнение условий договоров. Депутаты пообещали обустроить на возвращенной земле парки.

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Посольство России в Киеве ранее несколько раз подвергалось нападениям. В частности, а марте 2016 года его пытались поджечь, а в июне 2014-го националисты повредили и уничтожили семь дипломатических автомобилей, разбили камнями все окна по фасаду, а также пытались устроить в диппредставительстве пожар.

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