США планируют пересмотреть ядерную доктрину

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Новая команда по вопросам национальной безопасности «бросает свежий взгляд» на многие вопросы, включая применение ядерного оружия.

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США планируют пересмотреть свою доктрину применения ядерного оружия, заявил глава американских ВВС генерал Дэвид Голдфин.

«Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины», - сказал он.

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По словам генерала, новая команда по вопросам национальной безопасности «бросает свежий взгляд» на многие вопросы, включая применение ядерного оружия.

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