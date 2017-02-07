США начали работу над проектом Мексиканской стены

Министерство внутренней безопасности США приступило к планированию стены на границе с Мексикой, заявил глава ведомства Джон Келли на слушаниях в профильном комитете палаты представителей конгресса.

«В соответствии с существующим законодательством министерство внутренней безопасности немедленно предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы спланировать, спроектировать и построить стену по южной границе, используя материалы и технологии, которые наиболее эффективны для оперативного контроля над южной границей», — рассказал Келли.

На данный момент неизвестно, каким образом будет финансироваться строительство стены. Президент США Дональд Трамп, планирующий стеной защитить США от нелегалов из Мексики, заявлял, что именно мексиканские власти должны оплатить ее строительство. Когда те наотрез отказались, Трамп пообещал обложить мексиканские товары огромными пошлинами, но пока не приступил к выполнению своего обещания.

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Aizvērt Как выглядит стена на границе США и Мексики Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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