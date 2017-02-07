Иран поблагодарил Трампа за «истинное лицо» США

Это первая публичная реакция Хаменеи на обмен угрозами, которым уже несколько дней занимаются США и Иран.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поблагодарил Трампа за то, что он своими действиями «раскрыл истинное лицо США».



«Мы ценим Трампа. Во многом он сделал за нас работу, раскрыв истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили в 30 с лишним лет - о коррупции в правительстве США, Трамп откровенно заявил в ходе своей предвыборной кампании», - написал аятолла Хаменеи в Twitter.



Он также напомнил, что после подписания Трампом скандального миграционного указа сотрудники аэропорта в Даллосе на несколько часов задержали пятилетнего мальчика из Ирана. По мнению Хаменеи, это показывает, что именно означают американские права человека.



В ходе своей речи во время встречи в честь годовщины со дня Исламской революции в Иране 1979 года Хаменеи удивился, почему Трамп призвал Тегеран поблагодарить прошлую администрацию США.



«Почему?! Мы должны поблагодарить его (бывшего президента Барака Обаму - ред) за (создание - ред.) ИГИЛ, продолжающиеся войны в Ираке и Сирии, или откровенной поддержки за 2009 смуты в Иране?» - возмутился Хаменеи.

Еще по этой теме