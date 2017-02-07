На штат Луизиана обрушилась серия торнадо, десятки пострадавших

Президенту США Дональду Трампу доложили об экстренной ситуации на юге штата Луизиана, на который во вторник обрушилась серия торнадо.

«Мы следим за ситуацией в Луизиане. Президент знает о происходящем и в течение дня намерен связаться с представителями местных властей», — сказал Спайсер.

По данным Fox News,

речь идет о трех мощных торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.

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Масштаб ущерба уже внушает тревогу — во многих районах разрушены дома и повреждены линии электропередач. Так, на востоке Нового Орлеана сообщают о семи поврежденных домах. Без электроснабжения, по некоторым данным, остались около 10 тыс. домов. В ряде районов зафиксированы утечки газа.

Поступают пока не подтвержденные сообщения о пострадавших,

заявила представитель Национальной метеорологической службы США.

В то же время мэр Нового Орлеана Митч Лэндрю, слова которого приводит AP, говорит уже о десятках пострадавших, из которых двое получили серьезные травмы. По информации медиков, большинство пострадавших могут передвигаться самостоятельно. Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 млн жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

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