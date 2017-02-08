CNN узнал о недовольстве Трампа работой своего пресс-секретаря

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, как отработал первые две недели его пресс-секретарь Шон Спайсер. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Спайсер, как отмечается, на данный момент замещает две должности: помимо представителя Белого дома, он также занимает пост директора по коммуникациям. По информации источников, чтобы облегчить ему нагрузку, было принято решение найти Спайсеру напарника, который в новой администрации займется связями с общественностью.

Изначально должность директора по коммуникациям предложили пресс-секретарю переходной команды Трампа Джейсону Миллеру, однако он отказался работать в Белом доме. По его словам, такое решение было принято из-за того, что ему нужно больше времени проводить с семьей.

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О назначении Спайсера на должность официального представителя Белого дома сообщалось 22 декабря. Во время президентской кампании Трампа он был представителем Национального комитета Республиканской партии.

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