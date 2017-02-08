Глава МИД Китая предложил Вашингтону освежить в памяти историю Второй мировой

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вашингтону следует освежить в памяти историю Второй мировой войны после высказываний о спорных островах в Южно-Китайском море. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства во вторник, 7 февраля.

«В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко обозначено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, включая острова архипелага Спратли (Наньша)», — отметил глава МИД Китая.

Ван И напомнил, что в 1946-м Пекин при содействии американской стороны на основании закона вернул суверенитет над островами архипелага Наньша. Однако впоследствии, отметил он, некоторые страны незаконным путем заняли часть данных островов, что привело к появлению напряженности в Южно-Китайском море.

Реклама

Министр подчеркнул, что вопросы относительно спорных островов должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога.

Ранее 7 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение США обеспечить выполнение обязательств по защите Японии, в том числе оспариваемых Пекином островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что данный архипелаг «находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» между Вашингтоном и Токио.

Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 280 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Личная жизнь экс-«фабрикантов»: дети и вторые половинки героев Showbiz

Личная жизнь экс-«фабрикантов»: дети и вторые половинки героев

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет Hi-Tech

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет

9 лекарств от гриппа, которые ученые признали «лжесредствами» Wo&Men

9 лекарств от гриппа, которые ученые признали «лжесредствами»

В центре Риги заметили необычное природное явление Hi-Tech

В центре Риги заметили необычное природное явление

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S Hi-Tech

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 