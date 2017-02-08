Минобороны ДНР сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Гиви

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В апреле прошлого года на Толстых было совершено покушение. По словам ополченца Егора Донецкого, неизвестные попытались подорвать машину комбата. Об еще одном покушении на командира сообщалось в марте 2015 года.

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Михаил Толстых командовал батальоном «Сомали». Из-за действий подразделения украинские силовики понесли серьезные потери в ходе боев за Донецкий аэропорт и столкновений под Иловайском. Летом 2016 года МВД Украины объявило его в розыск.

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