«Действиями у российских границ НАТО пытается навязать Москве конфронтацию»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Страны НАТО продолжают практическую реализацию всего комплекса решений о развертывании дополнительных сил и средств на российских рубежах, отмечает постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

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«Очевидно, что ушедшая администрация США форсировала планы переброски американских войск в Восточную Европу, чтобы успеть до прихода новой. В этом смысле предстоящий год будет крайне непростым. Создание альянсом «фактов на земле», демонстрация мускулов, сопровождаемая пропагандистской шумихой, - все это будет еще больше подрывать стабильность, обострять ситуацию, осложнять поиск путей выхода на схемы подлинного международного взаимодействия в деле нейтрализации общих угроз», - отметил Грушко в интервью «Интерфаксу» в Брюсселе.

«По сути, своими приготовлениями вдоль наших границ НАТО

пытается навязать нам конфронтационную повестку дня, не имеющую ничего общего с реальными потребностями в области безопасности»,

- пояснил высокопоставленный российский дипломат.

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Он подчеркнул, что при этом «дело не ограничивается уже сверстанными планами».

«В альянсе продолжается проработка возможных новых мер по усилению военного присутствия на юго-восточной периферии НАТО, включая в чувствительном для России Черноморском регионе. Все это, разумеется, внимательно анализируется под углом обеспечения законных интересов безопасности России и выбора оптимального военно-политического ответа на изменение ситуации в области безопасности», - сообщил глава российской дипломатической миссии при Североатлантическом альянсе.

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