В Кремле отреагировали на убийство Гиви

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

В убийстве командира батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых, известного как Гиви, Москва усматривает попытку дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом в среду, 8 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к убийству Толстых. «А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий», — подчеркнул представитель Кремля.

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Толстых погиб утром в среду в офисе на базе своего батальона в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник рассказал «Ленте.ру», что кабинет комбата был обстрелян из реактивного огнемета «Шмель». Власти республики назвало произошедшее терактом.

Михаилу Толстых уроженец Донбасса, служил в украинской армии в танковых войсках. В 2014 году с началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины вступил в ополчение. Во главе батальона «Сомали» принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.

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