В США при въезде будут спрашивать пароли от соцсетей

Мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для США.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: US considers asking visa applicants for social media passwords

Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях. Об этом заявил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, сообщила британская медиакомпания Sky News.

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Келли утверждал, что данный шаг сможет помочь выявить лиц, которые, предположительно, несут угрозу безопасности страны. По словам министра,

соответствующую функцию по сбору данных, возможно, возьмут на себя американские посольства в странах, где будут выдаваться визы и разрешения на въезд.

В первую очередь, нововведение может коснуться граждан семи государств, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ранее подписал миграционный указ.

«Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли.

Таким образом, мы увидим, что они делают в сети»,

- пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

Недавно Федеральный апелляционный суд США заслушал аргументы сторон в споре вокруг миграционного указа президента Дональда Трампа.

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