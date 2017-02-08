Эстонская разведка: Россия пытается поссорить русскоязычных и латышей

По данным Департамента информации Эстонии (служба внешней разведки), Россия пытает создать в странах Балтии напряженность между русскоязычной общиной и латышами, эстонцами и литовцами.
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«Россия последовательно распространяет сообщения о том, что Эстония, Латвия и Литва не уважают права русскоязычного населения и фальсифицируют историю», - говорится в ежегоднике внешней разведки.
Департамент отмечает, что Кремль специально пытается нагнетать в СМИ напряженность между общинами, препятствуя интеграции русскоязычных жителей и создавая недоверие русскоязычных жителей по отношению к стране, в которой они проживают.
«Россия пытается выставить страны Балтии на Западе и в международных организациях, как недемократические государства с множеством проблем. Тем самым Россия пытается ослабить отношения стран Балтии и их союзников и приуменьшить роль Эстонии, Латвии и Литвы в формировании политики в отношении России», - отмечает департамент.Еще по этой теме