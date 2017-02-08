В НАТО сообщили об отсутствии у ЕС амбиций создавать свою армию

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел
 

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Фото: AP/Scanpix

У Евросоюза нет амбиций создавать свои вооруженные силы. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью, опубликованном на сайте пражской газеты Hospodařské noviny.

«Речь идет о развитии сотрудничества в рамках повышения обороноспособности в условиях нынешних и будущих угроз. НАТО и Евросоюз при этом тесно сотрудничают и стремятся координировать свои усилия», — прокомментировал он заявления ряда европейских политиков о необходимости создания вооруженных сил Европейского союза.

Павел, отвечая на вопрос о своем отношении к критическом отношении президента США Дональда Трампа в адрес НАТО, отметил, что бизнес-пространство, в котором миллиардер привык действовать, основано на эффективности и росте. Председатель Военного комитета альянса уверен, что если хозяин Белого дома будет так же смотреть на Североатлантический блок, то НАТО это только на пользу.

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Петр Павел добавил, что Трамп говорит о делах прямо и жестко, не используя политически корректный язык. «Важно, чтобы он понимал сущность альянса и его роль», — отметил он.

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