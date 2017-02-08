Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес в Аргентине

 

Фото: EPA/LETA

В Буэнос-Айресе и других городах Аргентины десятки полуобнаженных женщин вышли на демонстрации, отстаивая свое право загорать на пляжах топлес. Об этом в среду, 8 февраля, пишет Daily Mail.

Слоган протестующих гласил: «Не подвергайте нашу грудь цензуре». Некоторые из недовольных женщин нанесли на свое тело надписи: «Цензура», «Мое тело, мой выбор» и «Мы не собираемся просить разрешения». Вторая демонстрация запланирована на 11 февраля.

Недовольство вызвано действиями сотрудников полиции, которые в январе заставили трех женщин, принимающих солнечные ванны топлес, уйти с одного из пляжей в провинции Некочеа. Аргентинкам пригрозили задержанием, если она не перейдут на территорию, выделенную для нудистов.

В Аргентине женщины протестуют против запрета купаться голыми

Фото: В Аргентине женщины протестуют против запрета купаться голыми0

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В декабре 2016 года стало известно, что 30 полуобнаженных женщин из города Келоуна (Канада) приняли участие в фотосессии, чтобы выразить протест против удаления откровенных снимков администрацией социальной сети Facebook.


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