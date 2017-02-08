В Конгресс США внесли закон, затрудняющий снятие санкций

Здание Конгресса США
 

Здание Конгресса США. Фото: AP/Scanpix

Группа американских сенаторов, принадлежащих к обеим ведущим партиям страны, внесла законопроект, предусматривающий необходимость для президента получать одобрение Конгресса на снятие санкций против России, передает AP.

Еще по этой теме

Сообщается, что сторонники законопроекта обеспокоены тем, что новый президент Дональд Трамп может отменить санкции без того, чтобы Россия «пересмотрела свою агрессивную модель поведения во всем мире».

Сенатор-демократ Бен Кардин от Мэриленда заявил, что

законопроект дает Конгрессу возможность действовать, если он не согласен с политикой Трампа в отношении России.

Реклама

По словам сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, Россия не сделала ничего для того, чтобы ее поощрить и облегчить санкции.

Документ также поддерживают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко Рубио от Флориды.

На днях в Конгресс США подали резолюцию о новых санкций против России.

А ранее сообщалось, что США ослабили санкции против ФСБ, разрешив «все сделки и действия» с российской спецслужбой, однако позже в Белом Доме сообщили, что это не смягчение, а уточнение и является обычной практикой для Минфина страны.

Еще по этой теме
Белый дом: США не смягчили, а уточнили санкции против России

Белый дом: США не смягчили, а уточнили санкции против России

Эстония предлагает ужесточить санкции против России

Эстония предлагает ужесточить санкции против России

Иран грозит обрушить на врагов «град ревущих ракет» после санкций США

Иран грозит обрушить на врагов «град ревущих ракет» после санкций США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 280 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Топ-7 запретных тем для общения с раковыми больными Wo&Men

Топ-7 запретных тем для общения с раковыми больными

Постаревший вид Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть Showbiz

Постаревший вид Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook Hi-Tech

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео

Звезда КВН рассказала о лечении от рака Showbiz

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Санкции

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 800 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 