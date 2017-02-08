В Конгресс США внесли закон, затрудняющий снятие санкций

Группа американских сенаторов, принадлежащих к обеим ведущим партиям страны, внесла законопроект, предусматривающий необходимость для президента получать одобрение Конгресса на снятие санкций против России, передает AP.

Сообщается, что сторонники законопроекта обеспокоены тем, что новый президент Дональд Трамп может отменить санкции без того, чтобы Россия «пересмотрела свою агрессивную модель поведения во всем мире».

Сенатор-демократ Бен Кардин от Мэриленда заявил, что

законопроект дает Конгрессу возможность действовать, если он не согласен с политикой Трампа в отношении России.

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По словам сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, Россия не сделала ничего для того, чтобы ее поощрить и облегчить санкции.

Документ также поддерживают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко Рубио от Флориды.

На днях в Конгресс США подали резолюцию о новых санкций против России.

А ранее сообщалось, что США ослабили санкции против ФСБ, разрешив «все сделки и действия» с российской спецслужбой, однако позже в Белом Доме сообщили, что это не смягчение, а уточнение и является обычной практикой для Минфина страны.

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