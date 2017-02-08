Трамп сформировал свой кабинет из 24 человек

 

Фото: JONATHAN ERNST / REUTERS

Президент США Дональд Трамп закончил формирование своего кабинета. Сообщение об этом размещено в среду, 8 февраля, на сайте Белого дома.

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«Президент Дональд Трамп сегодня официально назвал 24 человека, которые будут служить вместе с ним в его кабинете», — сказано в публикации.

Среди тех, кто вошел в состав кабинета Трампа, — вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс, глава национальной разведки Даниэль Коутс, директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, а также министры обороны Джеймс Мэттис, внутренних дел Райан Зинке, сельского хозяйства Сонни Пердью, торговли Уилбур Росс, труда Эндрю Паздер, здравоохранения Томас Прайс, транспорта Элейн Лан Чао, энергетики Джеймс Перри, образования Элизабет Девос и другие.

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Ранее 8 февраля Трамп обвинил Демократическую партию в том, что она мешает работе его администрации. «Это позор, что полностью мой кабинет еще не готов, самая длинная задержка в истории нашей страны. Помеха со стороны демократов!» — написал он в своем микроблоге в Twitter. В тот момент, спустя более чем две недели со дня инаугурации американского лидера, Конгресс из 20 представленных Трампом кандидатов на руководящие должности в администрации одобрил только шесть.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016 года, на них республиканец Дональд Трамп победил выдвинутую демократами Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне.

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