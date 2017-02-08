Австрия стянет войска на границу ЕС из-за мигрантов

Австрия направит своих военных в другие страны ЕС для защиты союза от нелегальных мигрантов, пишет Die Welt.

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По словам министра обороны страны Ганса Петера Доскозила, его страна является одним из 16 государств через которые мигранты по так называемому балканскому маршруту перемещаются из Греции в другие страны ЕС.

«Маршрут через западные Балканы все еще не такой защищенный, как должен быть. К сожалению, все еще продолжают работать торговцы людьми. А если есть масштабный приток мигрантов, приграничные страны должны иметь возможность быстро реагировать», - заявил министр.

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Власти Австрии работают над изменением законодательства, которое позволит направлять военных в другие государства по иным причинам, помимо гуманитарных.

В январе сообщалось, что Австрия урежет выплаты мигрантам за отказ от изучения языка.

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