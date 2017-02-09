США не намерены снимать санкции по Крыму

Шон Спайсер
 

Шон Спайсер. Фото: AP/Scanpix

США не планируют отменять санкции против России по Крыму, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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«В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред [США при ООН Никки] Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет», - цитирует Спайсера РИА Новости.

При этом он отказался комментировать внесенный в конгресс законопроект, затрудняющий снятие санкций.

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Напомним, Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, чтосанкции против России должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над Крымом.

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