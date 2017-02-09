На круизном лайнере в Новой Зеландии произошел взрыв

Лайнер Emerald Princess. Фото: REUTERS/Scanpix

На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс произошел взрыв. В результате погиб один человек, предположительно член экипажа. Среди пассажиров никто не пострадал. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Radio New Zealand.