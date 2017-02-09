На круизном лайнере в Новой Зеландии произошел взрыв

Лайнер Emerald Princess
 

Лайнер Emerald Princess. Фото: REUTERS/Scanpix

На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс произошел взрыв. В результате погиб один человек, предположительно член экипажа. Среди пассажиров никто не пострадал. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Radio New Zealand.

По словам очевидцев, предположительно, взорвался газовый баллон на корме судна. Самому лайнеру не был нанесен ущерб.

Как отмечает ТАСС, лайнер Emerald Princess водоизмещением 8,4 тысячи тонн способен вмещать свыше трех тысяч пассажиров и 1,2 тысячи членов экипажа.

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