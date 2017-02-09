Тимошенко отрицает встречу с Трампом у туалета

Экс-премьер Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко подтвердила личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но встретились они не возле туалета, а в отдельной комнате. Об этом она заявила в эфире телеканала 112 Украина.

«Знаете, мне просто обидно... Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня, и ловил бы президента у туалета. Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово. Это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака», – заявила Тимошенко.

По ее словам, сначала Трамп принял короля и королеву Иордании, потом пообщался со спикером израильского Кнессета, а потом провел переговоры с ней.

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Напомним, 2 февраля в Вашингтоне Юлия Тимошенко встретилась с Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака. По данным СМИ, встреча была короткой, во время которой Трамп сказал, что «не оставит Украину». Тимошенко якобы ждала президента США у туалета, затем их провели в небольшой офис.

Позже нардеп Сергей Власенко заявил, что встреча Тимошенко и Трампа носила частный характер, поэтому ее подробности не будут раскрыты.

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