На мексиканской корриде быки напали на зрителей

На корриде в мексиканском городе Энкарнасьон-де-Диа быки напали на зрителей и тореадоров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Одному из животных удалось выбежать на арену раньше положенного времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил зрителя через ограждение, после чего мужчину настиг бык, находившийся на арене.

Instagram

#LaChona #Video Los momentos de peligro en un hecho insólito que se vivió hoy durante la corrida en "La Macarena" 🎥 Charly Lara / NTR toros A video posted by NTR Toros (@ntrtoros) on Feb 6, 2017 at 6:37pm PST

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Наиболее серьезную травму получил пикадор Сезар Моралес (César Morales) — бык пронзил рогом его ногу. Также одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреса (Adolfo Ramírez), приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, другой вывихнул ногу.

Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные травмы.

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