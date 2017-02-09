На мексиканской корриде быки напали на зрителей

В Испании бык убил тореадора впервые за последние 30 лет
 

В Испании бык убил тореадора впервые за последние 30 лет. Фото: REUTERS/Scanpix

На корриде в мексиканском городе Энкарнасьон-де-Диа быки напали на зрителей и тореадоров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Одному из животных удалось выбежать на арену раньше положенного времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил зрителя через ограждение, после чего мужчину настиг бык, находившийся на арене.

Instagram

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Наиболее серьезную травму получил пикадор Сезар Моралес (César Morales) — бык пронзил рогом его ногу. Также одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреса (Adolfo Ramírez), приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, другой вывихнул ногу.

Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные травмы.

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