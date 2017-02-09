На северо-западе Франции произошел взрыв на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции «Фламанвиль».

Инцидент имел место на стройплощадке третьего энергоблока, причиной случившегося стала техническая неполадка.

В целях предосторожности работа одного из двух действующих энергоблоков на станции будет приостановлена, сообщили ТАСС в префектуре департамента Манш, на территории которого расположена АЭС.

Риск ядерного заражения в районе атомной электростанции «полностью исключен», подчеркнули в префектуре.

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«Можно сказать, что происшествие не очень серьезное, но по техническим причинам оно повлияет на работу станции, которая сегодня будет временно ограничена, первый энергоблок из-за инцидента остановлен», - сказал собеседник.

В результате инцидента пострадали пять человек, которые отравились угарным газом после возникшего на месте ЧП пожара.

Сразу после взрыва начался пожар, который быстро потушили сотрудники пожарно-спасательной службы.

АЭС «Фламанвиль» (Centrale nucleaire de Flamanville) расположена на берегу пролива Ла-Манш на северо-западе Франции в департаменте Манш (регион Нормандия) в 29 км к западу от г. Валонь. Строительство станции началось в 1979 г. Два водо-водяных реактора с установленной мощностью 1 тыс. 300 МВт каждый были введены в промышленную эксплуатацию в декабре 1986 г. и в марте 1987 г. соответственно.

В 2004 г. было принято решение о строительстве третьего энергоблока с водо-водяным реактором нового поколения мощностью 1 тыс. 650 МВт, разработки французской корпорации Areva. Возведение здания энергоблока началось в 2007 г. Сдача в эксплуатацию первоначально была намечена на 2012 г., но неоднократно переносилась из-за выявленных конструктивных недостатков проекта, связанных с безопасностью, а также из-за задержек с поставкой компонентов. Сметная стоимость проекта также выросла с €3,3 млрд в 2004 г. до €10,5 млрд. Сейчас сдача энергоблока в эксплуатацию намечена на конец 2018 г.

Станция является филиалом государственной энергетической компании Electricite de France. В 2016 г. выработка электроэнергии на станции составила 19,82 млн МВт или 4,5% от общей выработки французских АЭС. Численность персонала - 1 тыс. 163 человек.

Серьезных инцидентов на АЭС (уровень 2 и выше по международной шкале ядерных событий INES) за историю эксплуатации не происходило.

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