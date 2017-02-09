Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Студенты Омского государственного медицинского университета заметили, как коммунальщики забрасывают центральную улицу снегом. Странные действия городских служб молодые люди сняли на видео, которое затем было опубликовано в одном из городских пабликов.

Коммунальщиков, выбрасывающих снег из грузовика, видели и другие омичи.

Как объяснили в администрации Омска, коммунальщики засыпали снегом улицу, чтобы спасти от вымерзания многолетние цветы, которые были высажены в центре города летом 2016 года.

Реклама

«С седьмого февраля проводятся работы по завозу чистого снега, собранного в ходе уборки территорий близлежащих скверов, и формированию плотных «сугробов» высотой до 50 см на местах высадки растений», — пояснили в пресс-службе администрации.

Youtube

Youtube

Еще по этой теме
В России выпал красный снег

В России выпал красный снег


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 730 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир» Showbiz

Борис Корчевников покидает ток-шоу «Прямой эфир»

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

35 сумасшедших фактов о сексе, о которых не расскажут врачи Wo&Men

35 сумасшедших фактов о сексе, о которых не расскажут врачи

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook Hi-Tech

Вот самые отвратительные вещи, которые о вас знает Facebook

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Рост огромной трещины в Антарктиде показали на видео

Погода

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
RAŽOŠANAS MAIŅAS MEISTARS/-E
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
MĀREKTINGA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 