Жертвам берлинского теракта выплатили более 200 тысяч евро

Власти Германии перечислили в общей сложности 203 тысячи евро компенсаций пострадавшим и родственникам погибших в результате декабрьского теракта в центре Берлина. Выплаты продолжаются.

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Власти Германии выплатили пострадавшим и родственникам погибших в результате декабрьского теракта в центре Берлина компенсации на общую сумму около 203 тысяч евро. Об этом сообщило в четверг, 9 февраля, агентство dpa со ссылкой на Федеральное ведомство юстиции. «Дальнейшие выплаты осуществляются непрерывно», - отметили в ведомстве.

По состоянию на 8 февраля заявления на получение компенсации в связи с декабрьским терактом подал 51 человек.

В бюджете ФРГ заложено 1,4 млрд евро для выплат пострадавшим от нападений экстремистов и террористических атак.

При необходимости эта сумма может быть увеличена.

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В то же время правительство Германии 8 февраля подготовило законопроект о возмещении ущерба пострадавшим, который также предполагает возможность компенсаций родственникам погибших.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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