Мэрия Парижа предложила окружить Эйфелеву башню стеклянной стеной

Эйфелева башня
 

Эйфелева башня. Фото: Raitis Plauks / F64

Мэрия Парижа планирует установить вокруг Эйфелевой башни стену из пуленепробиваемого стекла для повышения безопасности.

Возведение стеклянной стены высотой 2,5 метра, как стало известно Le Parisien, планируется завершить осенью 2017 года. Затраты на строительство оцениваются в 20 миллионов евро.

Стена должна заменить металлические ограждения, установленные вокруг Эйфелевой башни к чемпионату Европы по футболу 2016 года.

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Представители мэрии Парижа, сообщает Le Point, подчеркнули, что проект находится на начальной стадии согласования. Перед тем, как будет объявлен тендер на строительство стены, проект должна одобрить комиссия по охране памятников культуры.

Строительство стеклянной стены является частью масштабного проекта по повышению безопасности и созданию более комфортной среды для посетителей башни, стоимость которого оценивается в 300 миллионов евро.

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